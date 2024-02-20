СМИ: Российские производители бытовой техники начали проигрывать Турции и Китаю
По итогам 2023 года российские производители бытовой техники получили рекордную выручку, чего не скажешь о прибыли из-за больших расходов и конкуренции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
Компании отмечают, что производители из дружественных стран наращивают свое влияние, поэтому отрасли была бы полезна помощь от государства.
Так, повышенные расходы и курс рубля заставляют производителей повышать цены, после чего они проигрывают конкуренцию Турцию и Китаю.
Ранее сообщалось, что правительство России хочет ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах. В Минпромторге уточнили, что конкретные группы товаров еще не определены, но речь идет о продукции, которая «в достаточном объеме производится в стране». По мнению участников рынка, это в первую очередь крупная бытовая техника.
Чиновники должны создавать условия для производства высококонкурентной российской бытовой техники и электроники, а не выделять под них отдельные полки в магазинах, заявил глава Союза потребителей Петр Шелищ «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru