СМИ: Российские производители бытовой техники начали проигрывать Турции и Китаю

Так, повышенные расходы и курс рубля заставляют производителей повышать цены, после чего они проигрывают конкуренцию Турцию и Китаю.

Ранее сообщалось, что правительство России хочет ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах. В Минпромторге уточнили, что конкретные группы товаров еще не определены, но речь идет о продукции, которая «в достаточном объеме производится в стране». По мнению участников рынка, это в первую очередь крупная бытовая техника.

Чиновники должны создавать условия для производства высококонкурентной российской бытовой техники и электроники, а не выделять под них отдельные полки в магазинах, заявил глава Союза потребителей Петр Шелищ «Радиоточке НСН».

