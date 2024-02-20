СМИ: Российские производители бытовой техники начали проигрывать Турции и Китаю

По итогам 2023 года российские производители бытовой техники получили рекордную выручку, чего не скажешь о прибыли из-за больших расходов и конкуренции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Компании отмечают, что производители из дружественных стран наращивают свое влияние, поэтому отрасли была бы полезна помощь от государства.

Wildberries увеличит тарифы для продавцов электроники и бытовой техники

Так, повышенные расходы и курс рубля заставляют производителей повышать цены, после чего они проигрывают конкуренцию Турцию и Китаю.

Ранее сообщалось, что правительство России хочет ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах. В Минпромторге уточнили, что конкретные группы товаров еще не определены, но речь идет о продукции, которая «в достаточном объеме производится в стране». По мнению участников рынка, это в первую очередь крупная бытовая техника.

Чиновники должны создавать условия для производства высококонкурентной российской бытовой техники и электроники, а не выделять под них отдельные полки в магазинах, заявил глава Союза потребителей Петр Шелищ «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ТурцияКитайБытовая техникаМагазины

Горячие новости

Все новости

партнеры