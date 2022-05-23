СМИ: Российские молочники опасаются срыва поставок закваски из-за рубежа
Российские производители кисломолочной продукции опасаются возможных проблем с покупкой иностранной закваски на фоне санкций. Об этом пишут Известия, ссылаясь на письмо члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского.
Закваска необходима для сметаны, творога, других продуктов; около 80% составов приобретают в Дании, Болгарии, Италии и других зарубежных странах. Однако иностранные партнеры не всегда продолжают работать с отечественными производителями из-за валютных, общих внешнеэкономических аспектов, санкций.
По подсчетам производителей молочной продукции, запаса закваски может хватить на полгода. В письме Лисовского отмечается, что в РФ есть несколько заводов по производству закваски — например, в Барнауле и Угличе — но этих мощностей может не хватить. В таком случае отрасль столкнется с серьезными проблемами.
«Неопределенность на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объемы производства и стоимость итогового продукта», — отмечается в письме депутат, направленном в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.
Производители просят власти предоставить дополнительную поддержку, ее сумма не уточняется, пишет Газета.ру.
По данным Минсельхоза, у российских предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья, продолжаются поставки ингредиентов для производства отдельных видов молочной продукции. Ведомство отмечает, что логистические сложности решают за счет поиска альтернативных поставщиков и изменения в маршрутах импорта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 710 / сут.
Умерли
378 тыс.+80 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 814 / сут.
- СМИ: Сеть Levi’s решила уйти из России
- Глава МИД Мали: Санкции против России парализовали экономику республики
- СМИ: Российские молочники опасаются срыва поставок закваски из-за рубежа
- Еврокомиссия удержала €100 млн с Польши из-за невыполнения решения Суда ЕС
- Токио: Япония и Вашингтон должны лидировать в мире
- В Германии предложили конфликт с Эрдоганом из-за НАТО
- Политолог: Зеленский намерен «распилить» Украину
- Аргентина заявила о возможном случае заражения оспой обезьян
- ФТС: российский импорт упал до уровня 2020 года
- Стало известно, когда погода в Москве вернется к климатической норме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru