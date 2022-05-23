СМИ: Российские молочники опасаются срыва поставок закваски из-за рубежа

Закваска необходима для сметаны, творога, других продуктов; около 80% составов приобретают в Дании, Болгарии, Италии и других зарубежных странах. Однако иностранные партнеры не всегда продолжают работать с отечественными производителями из-за валютных, общих внешнеэкономических аспектов, санкций.

По подсчетам производителей молочной продукции, запаса закваски может хватить на полгода. В письме Лисовского отмечается, что в РФ есть несколько заводов по производству закваски — например, в Барнауле и Угличе — но этих мощностей может не хватить. В таком случае отрасль столкнется с серьезными проблемами.

«Неопределенность на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объемы производства и стоимость итогового продукта», — отмечается в письме депутат, направленном в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Производители просят власти предоставить дополнительную поддержку, ее сумма не уточняется, пишет Газета.ру.

По данным Минсельхоза, у российских предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья, продолжаются поставки ингредиентов для производства отдельных видов молочной продукции. Ведомство отмечает, что логистические сложности решают за счет поиска альтернативных поставщиков и изменения в маршрутах импорта.

