СМИ: Российские банки подняли курс валют из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
В российских банках резко выросли курсы валют. О этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на предоставленные данные из финансовых учреждений.
Отмечается, что средний курс доллара США составляет 90 рублей, евро — 100 рублей.
Самый высокий курс валюты зафиксирован в Росбанке: доллар стоит 105 рублей, евро — 115 рублей.
Наиболее выгодную покупку валюты предлагает Промсвязьбанк. Здесь доллар продают по 84,87 рублей, а евро - по 93,06 рублей.
Официальный курс доллара в размере 84,1 рубля за единицу и 91,5 рубля - за евро установлен Центробанком РФ.
Резкий скачок курса валют произошел на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным.
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Президент России президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru