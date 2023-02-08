СМИ: Российские алкогольные компании начали искать замену виски и джину

Российские алкогольные компании начали искать замену известным маркам виски и джина, сообщает «Коммерсант».

Так, крупный производитель водки Тульский винокуренный завод 1911 запускает производство рома из выдержанных дистиллятов. А в Алкогольной сибирской группе планируют выпустить свой ром из импортных карибских спиртов уже в 2022 году.

«Только коктейли»: Рестораны не хотят переходить на российский алкоголь

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в приоритете у него виски из Киргизии. Он добавил, что ему подарили бутылку российского виски «Прасковейское», однако его он ещё не пробовал.

В России в прошлом году произвели 40 миллионов литров виски, а через пять лет в его составе будет использоваться только местное сырье, заявил на этом фоне директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииАлкоголь
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