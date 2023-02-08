СМИ: Российские алкогольные компании начали искать замену виски и джину

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в приоритете у него виски из Киргизии. Он добавил, что ему подарили бутылку российского виски «Прасковейское», однако его он ещё не пробовал.

В России в прошлом году произвели 40 миллионов литров виски, а через пять лет в его составе будет использоваться только местное сырье, заявил на этом фоне директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе НСН.

