СМИ: Российские алкогольные компании начали искать замену виски и джину
Российские алкогольные компании начали искать замену известным маркам виски и джина, сообщает «Коммерсант».
Так, крупный производитель водки Тульский винокуренный завод 1911 запускает производство рома из выдержанных дистиллятов. А в Алкогольной сибирской группе планируют выпустить свой ром из импортных карибских спиртов уже в 2022 году.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в приоритете у него виски из Киргизии. Он добавил, что ему подарили бутылку российского виски «Прасковейское», однако его он ещё не пробовал.
В России в прошлом году произвели 40 миллионов литров виски, а через пять лет в его составе будет использоваться только местное сырье, заявил на этом фоне директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе НСН.
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