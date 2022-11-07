СМИ: ритейл предложил новую схему предустановки российского ПО

Без установки на устройства отечественных программ продажа такой электроники в стране будет запрещена с 1 января 2023 года. Однако сегодня ни ритейл, ни производители не могут это сделать. Ассоциация компаний интернет-торговли предложила предоставить пользователям инструкции с QR-кодом, при сканировании которого клиент самостоятельно сможет установить все необходимые программы.

Такой подход не скомпрометирует личные данные и позволит проинформировать россиян о существующих российских программах и приложениях. Как отмечают эксперты, в условиях параллельного импорта обеспечить предустановку ПО, не вскрывая товар, невозможно.

Ранее стало известно, что отечественный магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на устройства в России. Как отметили в Минцифры, RuStore планируется устанавливать на смартфоны на базе Android, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

