СМИ: ритейл предложил новую схему предустановки российского ПО

Торговые сети предложил правительству России новую схему предустановки отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры, ввезенные в страну по параллельному импорту, сообщают «Известия».

СМИ: Минцифры изменило требования к предустановке российских приложений

Без установки на устройства отечественных программ продажа такой электроники в стране будет запрещена с 1 января 2023 года. Однако сегодня ни ритейл, ни производители не могут это сделать. Ассоциация компаний интернет-торговли предложила предоставить пользователям инструкции с QR-кодом, при сканировании которого клиент самостоятельно сможет установить все необходимые программы.

Такой подход не скомпрометирует личные данные и позволит проинформировать россиян о существующих российских программах и приложениях. Как отмечают эксперты, в условиях параллельного импорта обеспечить предустановку ПО, не вскрывая товар, невозможно.

Ранее стало известно, что отечественный магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на устройства в России. Как отметили в Минцифры, RuStore планируется устанавливать на смартфоны на базе Android, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГаджетыСмартфоныпрограммное обеспечение
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