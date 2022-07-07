Назван покупатель World of Tanks в России

Компания Wargaming, являющаяся разработчиком онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes, продала свой бизнес в Белоруссии и России, сообщает портал dev.by.

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В сообщении говорится, что новым владельцем стал российский бизнесмен Малик Хатажаев - топ-менеджер российского подразделения Wargaming. По данным портала, с 1 июля он является владельцем белорусского СООО «Гейм стрим» (91,84%), а также российского ООО «Леста» (100%).

Ранее компания Wargaming объявила о своем уходе из России и Белоруссии, передав свой игровой бизнес в этих странах под управление Lesta Studio (ООО «Леста»).

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:БелоруссияРоссияБизнесКомпьютерные Игры
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