Назван покупатель World of Tanks в России

В сообщении говорится, что новым владельцем стал российский бизнесмен Малик Хатажаев - топ-менеджер российского подразделения Wargaming. По данным портала, с 1 июля он является владельцем белорусского СООО «Гейм стрим» (91,84%), а также российского ООО «Леста» (100%).

Ранее компания Wargaming объявила о своем уходе из России и Белоруссии, передав свой игровой бизнес в этих странах под управление Lesta Studio (ООО «Леста»).

