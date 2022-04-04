Разработчик World of Tanks объявил об уходе из России и Белоруссии
Компания Wargaming, которая разработала игры World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, объявила о своем уходе из России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что с 31 марта компания передала игровой бизнес в России и Белоруссии под управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя. При этом он заверил, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за их ухода.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+15 291 / сут.
Умерли
370 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+32 850 / сут.
- СМИ: Меркель назвала верным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году
- «Аэрофлот» снизит цены на полеты по России до 35%
- Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для стран Евросоюза
- «Промсвязьбанк» объявил о начале работы в Крыму
- Президент Молдавии не подтвердила наращивание войск РФ в Приднестровье
- «Коммерсантъ»: Крупнейшие производители пива поднимут цены до 20%
- ЕБРР приостановил доступ России и Белоруссии к финансам
- В АТОР предложили ввести нулевой НДС для туроператоров
- Экс-сотрудники колонии Ярославля получили реальные сроки за избиение заключенного
- Семьи погибших в ДТП с автобусом в Подмосковье получат более 2 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru