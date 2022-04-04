Разработчик World of Tanks объявил об уходе из России и Белоруссии

Компания Wargaming, которая разработала игры World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, объявила о своем уходе из России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте компании.

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Отмечается, что с 31 марта компания передала игровой бизнес в России и Белоруссии под управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя. При этом он заверил, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за их ухода.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:компанияРоссия
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