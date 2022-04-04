Разработчик World of Tanks объявил об уходе из России и Белоруссии

Отмечается, что с 31 марта компания передала игровой бизнес в России и Белоруссии под управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.



Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя. При этом он заверил, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за их ухода.

