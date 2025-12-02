СМИ: Путин снизил налоговую нагрузку для «Газпрома» и «Роснефти»

Согласно документу, «Роснефть» получит ежегодный налоговый вычет по НДПИ в размере 9,99 млрд рублей для Приобского месторождения. Эта мера рассчитана на период с 2026 по 2030 год. «Газпрому» предоставят вычет по налогу на добычу полезных ископаемых на общую сумму 64 млрд рублей для его активов на Ямале. Льгота будет действовать с ноября 2026 года по август 2028 года.

Налоговые льготы стали для компаний особенно актуальными на фоне ухудшения финансовых результатов. «Газпром» второй год подряд несёт многомиллиардные убытки в газовом сегменте. «Роснефть», при том, что завершила 2024 год с прибылью, в текущем году столкнулась с падением показателей — за девять месяцев её чистая прибыль уменьшилась на 70%.

Ранее стало известно, что экспорт нефтепродуктов из РФ в Азию рухнул на 60-80% после санкций США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

