СМИ: Путин снизил налоговую нагрузку для «Газпрома» и «Роснефти»
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новые налоговые льготы для крупнейших государственных нефтегазовых компаний — «Газпрома» и «Роснефти», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Согласно документу, «Роснефть» получит ежегодный налоговый вычет по НДПИ в размере 9,99 млрд рублей для Приобского месторождения. Эта мера рассчитана на период с 2026 по 2030 год. «Газпрому» предоставят вычет по налогу на добычу полезных ископаемых на общую сумму 64 млрд рублей для его активов на Ямале. Льгота будет действовать с ноября 2026 года по август 2028 года.
Налоговые льготы стали для компаний особенно актуальными на фоне ухудшения финансовых результатов. «Газпром» второй год подряд несёт многомиллиардные убытки в газовом сегменте. «Роснефть», при том, что завершила 2024 год с прибылью, в текущем году столкнулась с падением показателей — за девять месяцев её чистая прибыль уменьшилась на 70%.
Ранее стало известно, что экспорт нефтепродуктов из РФ в Азию рухнул на 60-80% после санкций США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин РФ не поддержал запрет мигрантам на переводы за рубеж суммы выше зарплаты
- Путин поручил войскам создать буферную зону на границе с Украиной
- СМИ: Путин снизил налоговую нагрузку для «Газпрома» и «Роснефти»
- Россиян предупредили о многочисленном закрытии аптек из-за повышения налогов
- Мошенники продают фейковые билеты в Большой и другие театры в чатах
- Россияне уплатят 305 млрд рублей налогов с процентов по депозитам в 2025 году
- Белоусов: Освобождение Волчанска ВС РФ является серьезным шагом к победе
- Пользователи из России жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp
- Белый дом: Трамп прекратил помощь Украине из-за коррупции
- В России поднимут плату за электроэнергию, чтобы компенсировать долги Северного Кавказа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru