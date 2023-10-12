СМИ: Производители предложили поднять минимальную цену водки до 301 рубля

Росалкогольтабакконтроль ранее заявил, что с начала 2023 года в России упало производство алкоголя. По данным ведомства, сильнее всего сократился выпуск коньяка, а также тихих и игристых вин - на семь процентов. Производство водки снизилось на пять процентов. Единственный сегмент, показавший прирост в январе-сентябре текущего года, это слабоалкогольные напитки, производство которых увеличилось на 17%.

До этого также сообщалось, что Армянскому коньяку стало труднее попасть в Россию. Министр экономики Армении пожаловался, что напиток все чаще простаивает на границе из-за усиленных проверок качества, передает «Радиоточка НСН».

