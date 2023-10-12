СМИ: Производители предложили поднять минимальную цену водки до 301 рубля

Российские алкогольные компании просят правительство поднять минимальные цены на водку до 301 рублей за бутылку 0,5 литра, пишет «Коммерсант».

Таким образом, цены повысятся на 7%, предполагается пойти на такие меры уже с 2024 года. В отрасли свою идею объясняют повышением акцизов в 2024 году на 5%.

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Росалкогольтабакконтроль ранее заявил, что с начала 2023 года в России упало производство алкоголя. По данным ведомства, сильнее всего сократился выпуск коньяка, а также тихих и игристых вин - на семь процентов. Производство водки снизилось на пять процентов. Единственный сегмент, показавший прирост в январе-сентябре текущего года, это слабоалкогольные напитки, производство которых увеличилось на 17%.

До этого также сообщалось, что Армянскому коньяку стало труднее попасть в Россию. Министр экономики Армении пожаловался, что напиток все чаще простаивает на границе из-за усиленных проверок качества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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