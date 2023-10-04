«Меньше пить не будем!»: В отрасли рассказали, чем россияне заменят армянский коньяк

«Алкогольная продукция серьезно зависит от политических вопросов – это было с Молдавией, с грузинским вином и коньяком. Молдавского вина и коньяка практически до сих пор нет у нас, например. С Грузией поставки уже, конечно, восстановились. Армянский коньяк заместить не так просто, французский коньяк его не заместит – он слишком дорогой. Российский коньяк его заместить не в состоянии. Армянский коньяк – это статус, так исторически сложилось. Наш коньяк, может быть, и не хуже. Грузинский коньяк на пределе, они не могут быстро нарастить производство. Как-то потребитель будет выходить из положения, в целом никто меньше пить не будет. Армянский коньяк, видимо, будет замещаться другим напитком, не коньяком», - объяснил он.

Дробиз рассказал, что в год Армения продает России примерно 25-30 миллионов литров коньяка. При этом, по его словам, разнообразия напитков для любителей алкоголя хватает, проблем с «переходом» не будет.

«В России продается в год 800 миллионов литров водки, в России продается порядка 130 миллионов литров крепких ликеро-водочных изделий – настойки и так далее. В России продается около 70 миллионов литров виски, около 140 миллионов литров в год коньяка – из них 90 миллионов литров – это российский коньяк, который производится и из импортного сырья, и из российского. Примерно 75% российского коньяка производится из импортного сырья, 30% российского коньяка производятся из армянского сырья. Также есть импорт уже готового коньяка из Армении – это примерно 25-30 миллионов литров», - резюмировал эксперт.

Продажи коньяка в России в январе-августе текущего года увеличились на 10,7% по сравнению с таким же периодом 2022 года, а продажи игристых вин – на 9,2%. Соответствующие данные привел Росалкогольтабакконтроль, передает «Радиоточка НСН».



