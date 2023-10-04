«Меньше пить не будем!»: В отрасли рассказали, чем россияне заменят армянский коньяк
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил НСН, что армянский коньяк не получится заменить французским или российским коньяком.
Армянский коньяк не получится заменить французским или российским коньяком, поэтому ценителям придется перейти на другие напитки, заявил в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Армянскому коньяку стало труднее попасть в Россию. Министр экономики Армении пожаловался, что напиток все чаще простаивает на границе из-за усиленных проверок качества. Сейчас на «Верхнем Ларсе» скопилась очередь из почти 60 большегрузов с коньяком, которые ждут итогов экспертизы. Дробиз счел ситуацию политической и озвучил последствия для россиян.
«Алкогольная продукция серьезно зависит от политических вопросов – это было с Молдавией, с грузинским вином и коньяком. Молдавского вина и коньяка практически до сих пор нет у нас, например. С Грузией поставки уже, конечно, восстановились. Армянский коньяк заместить не так просто, французский коньяк его не заместит – он слишком дорогой. Российский коньяк его заместить не в состоянии. Армянский коньяк – это статус, так исторически сложилось. Наш коньяк, может быть, и не хуже. Грузинский коньяк на пределе, они не могут быстро нарастить производство. Как-то потребитель будет выходить из положения, в целом никто меньше пить не будет. Армянский коньяк, видимо, будет замещаться другим напитком, не коньяком», - объяснил он.
Дробиз рассказал, что в год Армения продает России примерно 25-30 миллионов литров коньяка. При этом, по его словам, разнообразия напитков для любителей алкоголя хватает, проблем с «переходом» не будет.
«В России продается в год 800 миллионов литров водки, в России продается порядка 130 миллионов литров крепких ликеро-водочных изделий – настойки и так далее. В России продается около 70 миллионов литров виски, около 140 миллионов литров в год коньяка – из них 90 миллионов литров – это российский коньяк, который производится и из импортного сырья, и из российского. Примерно 75% российского коньяка производится из импортного сырья, 30% российского коньяка производятся из армянского сырья. Также есть импорт уже готового коньяка из Армении – это примерно 25-30 миллионов литров», - резюмировал эксперт.
Продажи коньяка в России в январе-августе текущего года увеличились на 10,7% по сравнению с таким же периодом 2022 года, а продажи игристых вин – на 9,2%. Соответствующие данные привел Росалкогольтабакконтроль, передает «Радиоточка НСН».
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