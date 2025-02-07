СМИ: Продукты с «честным» весом возвращаются в магазины
Российские производители продуктов стали реже занижать вес упаковки продуктовых товаров, а в отношении некоторых продовольственных изделий произошло увеличение упаковки, отмечает «Российская газета».
В настоящее время бизнес использует «честные» литры и килограммы как конкурентное преимущество перед теми, кто пытается «играть» с весом упаковки. Так молоко стало чаще продаваться не в коробках, пакетах и бутылках по 930 г, а 1,4 или 2 л.
От того, что производители продуктов первой необходимости будут фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте ГОСТ объема и не менять его, ничего не изменится, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко в интервью НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru