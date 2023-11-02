Худеющие упаковки: Ретейлер объяснил «недосып» продуктов

От того, что производители продуктов первой необходимости будут фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте ГОСТ объема и не менять его, ничего не изменится, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко в интервью НСН.

Ранее Генпрокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ, согласно которым производители продуктов первой необходимости обязаны фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте объема и не менять его. Например, гречку можно будет продавать только в упаковках 500, 1000 или 2000 граммов.