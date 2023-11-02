Худеющие упаковки: Ретейлер объяснил «недосып» продуктов
Производители сокращают объем и вес продуктов, не снижая их отпускную стоимость, из-за роста себестоимости и падения доходов, отметил в эфире НСН Дмитрий Потапенко.
От того, что производители продуктов первой необходимости будут фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте ГОСТ объема и не менять его, ничего не изменится, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко в интервью НСН.
Ранее Генпрокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ, согласно которым производители продуктов первой необходимости обязаны фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте объема и не менять его. Например, гречку можно будет продавать только в упаковках 500, 1000 или 2000 граммов.
Указывается, что производители нередко сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости. Потапенко отметил, что ведомства не смотрят в «корень» проблемы.
«Это попытка хоть как-то отреагировать на то, что если в стандартной упаковке указывается ГОСТ, то там лежит 900 грамм, 850 грамм… Это ни к чему не приведет, это называется имитация бурной деятельности. Производители это делают не по причине того, что они такие уроды, а потому что единовременно происходит падение реально располагаемых доходов и рост себестоимости. Почему то никто не занимается тем, чтобы уменьшить количество так называемых неналоговых платежей – их 124. Надо смотреть в корень проблемы», - сказал Потапенко.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выявил массовую шринкфляцию (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) в столичных магазинах после проведения массовых закупок молочной продукции. В ходе рейдов были проверены 122 торговые точки. Выяснилось, что 87% ассортимента молочной продукции имеют упаковки объемом 925-950 миллилитров, при этом визуально они не отличаются от тары объемом в один литр, передает «Радиоточка НСН».
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