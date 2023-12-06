СМИ: Президент «Балтики» предложил национализировать компанию
Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев предложил национализировать предприятие. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на обращение топ-менеджера к главе Росимущества Вадиму Яковенко.
По мнению Боллоева, национализация — «единственный выход» в ситуации, когда датская Carlsberg Group, владевшая переданной под управление Росимущества компанией, не приняла предложения РФ о сделке «с более чем приемлемыми условиями». Президент «Балтики» подчеркнул необходимость учитывать балансовую стоимость основных средств предприятия — 17 млрд рублей. Также компания нуждается в финансировании на обновление технологического оборудования и программного обеспечения, пишет RT.
В обращении Боллоева указано, что Carlsberg планомерно снижала выпуск продукции бренда «Балтика» и свела к нулю производство марок «Ярпиво» и «Невское». Отмечается, что это грозит потерей до 50% объемных и доходных показателей компании.
Один из источников подтвердил проведение переговоров на тему национализации предприятия. В России пока не было прецедентов национализации зарубежных фирм, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru