СМИ: Президент «Балтики» предложил национализировать компанию

По мнению Боллоева, национализация — «единственный выход» в ситуации, когда датская Carlsberg Group, владевшая переданной под управление Росимущества компанией, не приняла предложения РФ о сделке «с более чем приемлемыми условиями». Президент «Балтики» подчеркнул необходимость учитывать балансовую стоимость основных средств предприятия — 17 млрд рублей. Также компания нуждается в финансировании на обновление технологического оборудования и программного обеспечения, пишет RT.

В обращении Боллоева указано, что Carlsberg планомерно снижала выпуск продукции бренда «Балтика» и свела к нулю производство марок «Ярпиво» и «Невское». Отмечается, что это грозит потерей до 50% объемных и доходных показателей компании.

Один из источников подтвердил проведение переговоров на тему национализации предприятия. В России пока не было прецедентов национализации зарубежных фирм, пишет Ura.ru.

