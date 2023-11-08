СМИ: Carlsberg пригрозила России международным судом из-за «Балтики»

Ранее директор холдинга Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что бизнес Carlsberg в РФ был «украден». Компания, ушедшая из России в марте 2022 года, пыталась продать «Балтику». Однако в июле президент Владимир Путин передал актив во временное управление Росимущества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Carlsberg направила в российские органы власти уведомления о споре по договорам РФ о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией, подписанным в 1993 и 1995 годах, а также договору СССР с ФРГ от 1989-го. Производитель предложил разрешить ситуацию путем переговоров.

В датской компании считают, что передача активов под управление Росимущества была «незаконной экспроприацией». Как отметила группа, она нашла покупателя на бизнес в РФ и планировала получить более 70 млрд рублей. Однако сделка сорвалась.

