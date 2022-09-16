СМИ предупредили россиян об уменьшении способов оплаты за рубежом

Издание отмечает, что американский Минфин отдельно уточнил, что НСПК не заблокирована, однако сотрудничающие с ней неамериканские учреждения «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США за счет расширения использования национальной платежной системы "Мир" за пределами территории РФ».

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация может затормозить расширение географии приема карт «Мир» и навредить сотрудничеству со странами, которые работают с российской платежной системой.

Карты «Мир» уже принимают в Турции, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Южной Корее, пишет Газета.ру. О планах начать работу с этой платежной системой заявляли Куба, Иран, Таиланд, Египет, Никарагуа, Нигерия, Эфиопия и Малайзия.

