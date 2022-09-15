СМИ: США примут меры против подключившихся к системе «Мир» банков Турции
США оказывают давление на банки Турции, которые поддерживают работу с российской платежной системой «Мир». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников.
Издание отмечает, что в Вашингтоне опасаются, что сотрудничество Турции и России поможет Москве уклониться от санкций Запада. Сейчас систему «Мир» поддерживают пять крупнейших турецких банков, отмечает телеканал «360». При этом две организации подключились к российской платежной системе после начала спецоперации на Украине.
Сотрудничеством Турции и РФ в финансовой сфере также обеспокоен Евросоюз. В связи с этим ЕС готовится отправить в Анкару делегацию, чтобы «выразить свою озабоченность турецким официальным лицам», пишет Ura.ru.
Кроме того, по данным FT, США планируют принять меры против любых зарубежных банков, которые работают с системой «Мир».
"Мы очень ясно дадим понять, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной системе "Мир", поскольку, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций", - приводит газета слова западного чиновника.
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