СМИ: США примут меры против подключившихся к системе «Мир» банков Турции

Издание отмечает, что в Вашингтоне опасаются, что сотрудничество Турции и России поможет Москве уклониться от санкций Запада. Сейчас систему «Мир» поддерживают пять крупнейших турецких банков, отмечает телеканал «360». При этом две организации подключились к российской платежной системе после начала спецоперации на Украине.

Сотрудничеством Турции и РФ в финансовой сфере также обеспокоен Евросоюз. В связи с этим ЕС готовится отправить в Анкару делегацию, чтобы «выразить свою озабоченность турецким официальным лицам», пишет Ura.ru.

Кроме того, по данным FT, США планируют принять меры против любых зарубежных банков, которые работают с системой «Мир».

"Мы очень ясно дадим понять, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной системе "Мир", поскольку, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций", - приводит газета слова западного чиновника.

