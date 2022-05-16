СМИ предупредили о риске «колоссальных пробок» в аэропортах из-за возможного перехода на ручной досмотр
Ассоциация «Аэропорт», в которую входят более 30 воздушных гаваней, предупредила Минтранс о скором завершении сроков эксплуатации технических средств досмотра пассажиров и багажа в ряде аэропортов. Организация попросила ведомство не списывать оборудование по окончании срока службы, иначе аэропортам придется перейти на ручной досмотр, что вызовет многочасовые очереди и негативно повлияет на безопасность, пишет «Коммерсантъ».
Как отметили в ассоциации, срок эксплуатации техсредств иностранного производства для досмотра пассажиров и багажа составляет не более десяти лет, после их нельзя будет законно использовать. В некоторых воздушных гаванях сроки работы оборудования истекают в ближайшее время, но заменить его на новое не получится из-за санкций.
По данным «Коммерсанта», иностранные поставщики официально не отказывались от обязательств по сервису, однако некоторые без объяснения причин заморозили поставки по оплаченным договорам. Ассоциация «Аэропорт» отмечает, что примерно 90% аэропортов оснащены оборудованием из США, Великобритании, Германии и Финляндии, и на импортозамещение и переоснащение отечественной техникой уйдет не менее пяти лет.
Оставшимся без оборудования аэропортам придется перейти на ручной и визуальный досмотр, при котором могут возникнуть ошибки и «колоссальные многочасовые пробки» в зоне спецконтроля. Чтобы избежать этого, ассоциация предлагает вернуть практику «продления ресурсов». Однако в некоторых аэропортах считают, что такое решение не остановит устаревание техники и выход из строя, к тому же ранее продление ресурсов было платным, а сейчас участники рынка не готовы к подобным издержкам.
При этом руководители воздушных гаваней не ожидают тяжелых проблем с техникой. Так, в Пулково заявили, оборудование может работать и после истечения сроков эксплуатации «при обеспечении определенных технических характеристик», а при необходимости его можно заменить аналогами из РФ, Белоруссии и Китая. В Шереметьево рассказали, что все оборудование для досмотра иностранное и может работать еще как минимум пять лет, а поддержкой техники занимается российская компания.
Кроме того, производящая технические средства досмотра отечественная госкорпорация «Ростех» заверяет, что обладает мощностями для кратного увеличения объемов производства, если возникнет необходимость перехода на российское оборудование.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+0 / сут.
Умерли
378 тыс.+-1 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+0 / сут.
- Российские военные сбили в воздухе еще 3 украинских самолета
- МВД составило портрет пьяного водителя
- В МИД Литвы заявили, что одна страна ЕС блокирует нефтяное эмбарго
- СМИ: Семь стран создадут закрытую для России и Китая систему обмена данными
- СМИ предупредили о риске «колоссальных пробок» в аэропортах из-за возможного перехода на ручной досмотр
- Рябков: Россия не смирится с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО
- В ДНР рассказали о группе украинских военных, вышедших из «Азовстали» с белым флагом
- Производство автомобилей «Москвич» возобновят в России
- В Минприроды предложили ослабить нормы сбросов в Байкал
- «Известия»: Госдума предложила ввести мораторий на экопроверки компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru