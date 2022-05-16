СМИ предупредили о риске «колоссальных пробок» в аэропортах из-за возможного перехода на ручной досмотр

Ассоциация «Аэропорт», в которую входят более 30 воздушных гаваней, предупредила Минтранс о скором завершении сроков эксплуатации технических средств досмотра пассажиров и багажа в ряде аэропортов. Организация попросила ведомство не списывать оборудование по окончании срока службы, иначе аэропортам придется перейти на ручной досмотр, что вызовет многочасовые очереди и негативно повлияет на безопасность, пишет «Коммерсантъ».

Как отметили в ассоциации, срок эксплуатации техсредств иностранного производства для досмотра пассажиров и багажа составляет не более десяти лет, после их нельзя будет законно использовать. В некоторых воздушных гаванях сроки работы оборудования истекают в ближайшее время, но заменить его на новое не получится из-за санкций.

По данным «Коммерсанта», иностранные поставщики официально не отказывались от обязательств по сервису, однако некоторые без объяснения причин заморозили поставки по оплаченным договорам. Ассоциация «Аэропорт» отмечает, что примерно 90% аэропортов оснащены оборудованием из США, Великобритании, Германии и Финляндии, и на импортозамещение и переоснащение отечественной техникой уйдет не менее пяти лет.