СМИ: правительство одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге

Российский кабмин одобрил продажу автомобильного завода Volkswagen, который расположен в Калуге, сообщают «Ведомости».

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Его купит автодилер «Авилон». Продажа одобрена правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

На заводе могут начать собирать китайские автомобили.

Ранее суд снял арест с активов Volkswagen в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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