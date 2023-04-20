СМИ: правительство одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге
20 апреля 202306:15
Российский кабмин одобрил продажу автомобильного завода Volkswagen, который расположен в Калуге, сообщают «Ведомости».
Его купит автодилер «Авилон». Продажа одобрена правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
На заводе могут начать собирать китайские автомобили.
Ранее суд снял арест с активов Volkswagen в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru