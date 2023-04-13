Суд снял арест с активов Volkswagen в России
Арбитражный суд Нижегородской области принял решение снять арест с активов немецкой компании Volkswagen в РФ, сообщает РИА Новости.
Суд отменил арест, наложенный по иску Горьковского автозавода (ГАЗ). Сумма требования составлила 15,5 миллиарда рублей.
Обеспечительные меры в отношении активов немецкой компании «отменены в полном объеме», заявил судья. Соответствующие ходатайства поступили 10 апреля от четырех дочерних предприятий Volkswagen.
Они требовали отменить решение суда о принятии обеспечительных мер в отношении активов немецкой компании в РФ.
Привлекательность российского рынка для зарубежных автопроизводителей растет, заявил «Радиоточке НСН» вице-президент ассоциации автодилеров Владимир Моженков.
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