Суд снял арест с активов Volkswagen в России

Арбитражный суд Нижегородской области принял решение снять арест с активов немецкой компании Volkswagen в РФ, сообщает РИА Новости.

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Суд отменил арест, наложенный по иску Горьковского автозавода (ГАЗ). Сумма требования составлила 15,5 миллиарда рублей.

Обеспечительные меры в отношении активов немецкой компании «отменены в полном объеме», заявил судья. Соответствующие ходатайства поступили 10 апреля от четырех дочерних предприятий Volkswagen.

Они требовали отменить решение суда о принятии обеспечительных мер в отношении активов немецкой компании в РФ.

Привлекательность российского рынка для зарубежных автопроизводителей растет, заявил «Радиоточке НСН» вице-президент ассоциации автодилеров Владимир Моженков.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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