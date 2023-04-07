Путину предложили выпускать «Волги» на заводе Volkswagen в Калуге

маркой «Волга» на заводе Volkswagen, находящимся в Калуге. Такую идею разработал экс-глава Magna Steyr в Австрии и бывший председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф, сообщает Spiegel.

Немецкий журнал выяснил, что Вольф направил Путину письмо с обоснованием этой инициативы еще в январе. Сейчас этот германский деятель входит в наблюдательные советы немецкой компании Schaeffler, которая производит автомобильные комплектующие, а также автоконцерна Porsche SE, который контролирует автоконцерн Volkswagen AG.

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Вольф считает возможным произвести не менее 270 тысяч автомобилей «Волга» совместно с «Группой ГАЗ» на производстве в Калуге. Он оценил свой проект в 60 миллиардов рублей.

Ранее на этой неделе стало известно о планах производства на заводе Volkswagen в России китайских автомобилей Chery. Проект продвигается, несмотря на судебные разбирательства между ГАЗом и Volkswagen, а также частичную блокировку активов немецкой компании.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент ассоциации автодилеров Владимир Моженков, отечественный рынок привлекает все больше зарубежных производителей.

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ФОТО: РИА Новости
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