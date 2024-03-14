Еврокомиссия открыла дело против китайской онлайн-торговой площадки AliExpress
Еврокомиссия открыла дело против китайской онлайн-торговой площадки AliExpress, сообщает немецкий журнал Spiegel.
Лидера онлайн-торговли подозревают в недостаточности мер по борьбе с нелегальным контентом. По мнению европейских чиновников, на платформе есть определенные продукты, которые ставят под угрозу здоровье потребителей, в том числе, поддельные лекарства.
В Брюсселе также считают, что AliExpress не предпринимает достаточных мер против интернет-знаменитостей, которые продвигают незаконные или вредные товары через партнерскую программу.
Ранее Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,84 млрд евро за приложение Apple Music, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еврокомиссия открыла дело против китайской онлайн-торговой площадки AliExpress
- Медведев призвал продвигать и награждать артистов, выступающих в зоне СВО
- США ввели санкции против троих еврейских поселенцев
- СМИ: Первая ракетка мира Джокович снялся с «Мастерса» в Майами
- Торговые центры временно закрыли в Белгородской области
- Голикова пообещала повышение выплат за классное руководство для учителей
- Продюсер Болдин назвал SHAMAN «социальным героем»
- Латвия пообещала не преследовать россиян за участие в выборах
- «СКА‑Хабаровск» выбил «Сочи» из Кубка России по футболу
- Путин дал старт строительству высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru