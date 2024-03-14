Еврокомиссия открыла дело против китайской онлайн-торговой площадки AliExpress

Лидера онлайн-торговли подозревают в недостаточности мер по борьбе с нелегальным контентом. По мнению европейских чиновников, на платформе есть определенные продукты, которые ставят под угрозу здоровье потребителей, в том числе, поддельные лекарства.

В Брюсселе также считают, что AliExpress не предпринимает достаточных мер против интернет-знаменитостей, которые продвигают незаконные или вредные товары через партнерскую программу.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,84 млрд евро за приложение Apple Music, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

