СМИ: Остановившие бизнес с начала СВО зарубежные бренды потеряли $2 млрд
Иностранные потребительские бренды, прекратившие или временно приостановившие бизнес в России после начала специальной военной операции, могли потерять всего до $2 млрд. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки консультантов.
По данным газеты, зарубежные компании недополучили от $1,3 до $1,5 млрд. С учетом временно неработающих торговых точек брендов, которые не объявляли об уходе, эта сумма может достигать $2 млрд, отмечает Газета.ру.
Согласно подсчетам NF Group, после начала СВО более 180 сетей ограничили деятельность в России, около 15 заявили о намерении уйти с местного рынка, пишет Ura.ru.
Как отметил советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак, самые ощутимые потери понесли шведская сеть H&M ($363 млн), владеющая брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti и другими испанская Inditex (более $300 млн), сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA (около $400 млн).
Для многих ушедших брендов рынок РФ не являлся приоритетным, на бизнес в стране приходилось 3-5% общей выручки. По словам экспертов, компании будут минимизировать потери, повышая присутствие на популярных направлениях и активной участвуя в электронной коммерции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru