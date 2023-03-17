Владелец Zara окончательно закроет 269 оставшихся в России магазинов
Владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho испанская сеть Inditex окончательно закроет 269 магазинов в России. Об этом пишет Pais, ссылаясь на заявление компании.
«Inditex подтверждает закрытие оставшихся 269 магазинов после приостановки деятельности (в РФ)», — отмечается в сообщении.
Ретейлер передаст 47,6% активов и прав, связанных с 245 магазинами в России. В дальнейшем в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов группы Daher.
В марте прошлого года Inditex приостановила работу в РФ, а в октябре согласовала продажу российского подразделения ливанской Daher group.
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