Владелец Zara окончательно закроет 269 оставшихся в России магазинов

Владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho испанская сеть Inditex окончательно закроет 269 магазинов в России. Об этом пишет Pais, ссылаясь на заявление компании.

Владелец Zara и Bershka назвал условие возвращения в Россию

«Inditex подтверждает закрытие оставшихся 269 магазинов после приостановки деятельности (в РФ)», — отмечается в сообщении.

Ретейлер передаст 47,6% активов и прав, связанных с 245 магазинами в России. В дальнейшем в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов группы Daher.

В марте прошлого года Inditex приостановила работу в РФ, а в октябре согласовала продажу российского подразделения ливанской Daher group.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияТорговляМагазиныкомпания

Горячие новости

Все новости

партнеры