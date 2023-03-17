Владелец Zara окончательно закроет 269 оставшихся в России магазинов

«Inditex подтверждает закрытие оставшихся 269 магазинов после приостановки деятельности (в РФ)», — отмечается в сообщении.

Ретейлер передаст 47,6% активов и прав, связанных с 245 магазинами в России. В дальнейшем в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов группы Daher.

В марте прошлого года Inditex приостановила работу в РФ, а в октябре согласовала продажу российского подразделения ливанской Daher group.

