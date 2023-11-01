Минцифры откажется от выдачи грантов IT-компаниям на разработки

По словам министра, Минцифры останется в сегменте «посева» и финансирования минимально жизнеспособного продукта, а также будет помогать крупным корпоративным заказчикам в разработке и внедрении отечественных наработанных решений вместо зарубежных продуктов.

«Но форма поддержки напрямую IT-компаний [будет] либо через льготные кредиты, либо через стимулирование спроса. ... Пока напрямую предоставлять гранты напрямую IT-компаниям с нашей стороны очень затруднительно с точки зрения именно проведения экспертизы», — подчеркнул Шадаев.

Министр указал, что поддержка напрямую новых разработок компаний, которые раньше подавали заявки в Минцифры, продолжаться не будет, так как ведомству не хватает «детального глубокого понимания технологии» для определения, какой продукт следует поддержать финансово.

Между тем замглавы Минцифры Александр Шойтов анонсировал появление в России «супер-антивируса» — системы «Мультисканер», способной находить вредоносные элементы в разбираемом «на лету» трафике, пишет «Свободная пресса».

