СМИ: Объем валютных депозитов россиян обновил минимум с 2008 года

По информации регулятора, валютные депозиты граждан в начале года уменьшились на 0,8% ($452,3 млн). Их объемы снижаются уже восьмой месяц подряд. Нынешние показатели ($53,7 млрд) — минимум с декабря 2008 года: тогда валютные депозиты составляли $52,7 млрд.

Отмечается, что за год объем валютных сбережений уменьшился на 40,1%, или $36,3 млрд.

При этом средства организаций в иностранной валюте в январе увеличились на 1,2% ($1,4 млрд), их объем составляет $117,96 млрд.

