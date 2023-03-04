СМИ: Объем валютных депозитов россиян обновил минимум с 2008 года
Объем валютных депозитов россиян в январе снизился до $53,7 млрд, это минимальный показатель с конца 2008 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Банка России.
По информации регулятора, валютные депозиты граждан в начале года уменьшились на 0,8% ($452,3 млн). Их объемы снижаются уже восьмой месяц подряд. Нынешние показатели ($53,7 млрд) — минимум с декабря 2008 года: тогда валютные депозиты составляли $52,7 млрд.
Отмечается, что за год объем валютных сбережений уменьшился на 40,1%, или $36,3 млрд.
При этом средства организаций в иностранной валюте в январе увеличились на 1,2% ($1,4 млрд), их объем составляет $117,96 млрд.
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