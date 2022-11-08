СМИ: Nokia запросила у Финляндии и США разрешения на поставку России оборудования

Компания Nokia запросила у США и властей Финляндии лицензию на поставки в Россию телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По данным издания, производитель направил запросы в американское Бюро промышленности и безопасности и финское Министерство иностранных дел, чтобы выполнить обязательства по ранее заключенным контрактам перед уходом из России. Отмечается, что разрешение регулятора из США потребовалось из-за принадлежности части патентов американской Alcatel-Lucent.

«Речь идет не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трех лет», — рассказал источник.

Собеседник издания добавил, что переговоры Nokia со всеми заказчиками находятся в завершающей стадии.

В августе представитель Nokia сообщал, что финская компания намерена к концу 2022 года освободить все офисы компании в России.

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ФОТО: МегаФон
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