СМИ: Nokia запросила у Финляндии и США разрешения на поставку России оборудования
Компания Nokia запросила у США и властей Финляндии лицензию на поставки в Россию телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, производитель направил запросы в американское Бюро промышленности и безопасности и финское Министерство иностранных дел, чтобы выполнить обязательства по ранее заключенным контрактам перед уходом из России. Отмечается, что разрешение регулятора из США потребовалось из-за принадлежности части патентов американской Alcatel-Lucent.
«Речь идет не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трех лет», — рассказал источник.
Собеседник издания добавил, что переговоры Nokia со всеми заказчиками находятся в завершающей стадии.
В августе представитель Nokia сообщал, что финская компания намерена к концу 2022 года освободить все офисы компании в России.
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