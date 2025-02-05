СМИ: Компания Nissan намерена отказаться от слияния с Honda

Как сообщает издание, изначально соглашение предусматривало равноправие компаний в холдинге, однако затем Honda представила новое предложение, по которому Nissan стала бы дочерней компанией.

Уточняется, что совет директоров Nissan пока не принял финальное решение по этому вопросу, но сделает это в ближайшее время.

В декабре 2024 года Financial Times писало, что две компании ведут предварительные переговоры о слиянии на фоне растущей конкуренции с производителями из Китая и более низким, чем прогнозировалось, спросом на электромобили, напоминает «Радиоточка НСН».

