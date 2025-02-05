СМИ: Компания Nissan намерена отказаться от слияния с Honda
Компания Nissan намерена отказаться от слияния с Honda из-за условий, на которых мог быть создан единый холдинг. Об этом сообщает The Wall Street со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, изначально соглашение предусматривало равноправие компаний в холдинге, однако затем Honda представила новое предложение, по которому Nissan стала бы дочерней компанией.
Уточняется, что совет директоров Nissan пока не принял финальное решение по этому вопросу, но сделает это в ближайшее время.
В декабре 2024 года Financial Times писало, что две компании ведут предварительные переговоры о слиянии на фоне растущей конкуренции с производителями из Китая и более низким, чем прогнозировалось, спросом на электромобили, напоминает «Радиоточка НСН».
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