СМИ: Немецкий холдинг Bosch продаст российскую штаб-квартиру в Химках

Немецкий концерн Bosch намерен продать штаб-квартиру своей российской дочерней компании на Вашутинском шоссе в Химках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По данным издания, конкретного покупателя еще нет, однако активно ведутся переговоры с претендентами.

При этом пресс-служба российского офиса Bosch сообщает, что финальное решение о продаже еще не принято.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн находится на финальной стадии продажи своих заводов в окрестностях Санкт-Петербурга. На активы претендовали китайская компания Hisense и турецкий инвестиционный фонд Can Holding, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Жернов
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