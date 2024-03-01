СМИ: Немецкий холдинг Bosch продаст российскую штаб-квартиру в Химках
Немецкий концерн Bosch намерен продать штаб-квартиру своей российской дочерней компании на Вашутинском шоссе в Химках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, конкретного покупателя еще нет, однако активно ведутся переговоры с претендентами.
При этом пресс-служба российского офиса Bosch сообщает, что финальное решение о продаже еще не принято.
Ранее сообщалось, что немецкий концерн находится на финальной стадии продажи своих заводов в окрестностях Санкт-Петербурга. На активы претендовали китайская компания Hisense и турецкий инвестиционный фонд Can Holding, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ширвиндт: Иван Ургант в Москве и работает над новыми проектами
- СМИ: Немецкий холдинг Bosch продаст российскую штаб-квартиру в Химках
- В ряде регионов врачам будут выдавать премию за убеждение беременных сохранить ребенка
- В Петербурге в контейнере с бананами нашли более 11 кг кокаина
- Аргентина выдала России обвиняемую в хищении более 150 млн рублей
- Алла Пугачева выпустила новый альбом
- В Крыму задержали двух граждан, завербованных Киевом для терактов
- Bloomberg: Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $11 млрд
- Три курских села остались без электричества из-за беспилотника ВСУ
- В Камеруне по меньшей мере 13 человек погибли в ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru