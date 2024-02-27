СМИ: Российские магазины LG, Bosch и Sony распродают товары перед закрытием
Оставшиеся в России специализированные магазины LG, Bosch и Sony начали закрываться, на их месте открываются точки турецких и китайских марок. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, в начале февраля в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве закрылись монобрендовые магазины LG и Sony. Вместо точки южнокорейского бренда в марте планируют открыть магазин Grundig. Как сообщили в техподдержке LG, все российские магазины марки закрылись из-за «остановки поставок».
Техподдержка Sony также сообщила о закрытии точки в «Афимолл Сити» на фоне отсутствия поставок. Еще три розничных магазина бренда в Москве проработают до лета и будут распродавать остатки. В техподдержке указали, что раньше специализированные магазины Sony были в каждом российском городе-миллионнике, «однако из-за санкций они все закрываются».
Кроме того, свои монобрендовые торговые точки начала закрывать немецкая Bosch.
Как отмечают участники рынка, ранее розничные партнеры иностранных производителей не закрывали магазины, чтобы избежать штрафов от арендодателей.
Ранее стало известно, что заводы Bosch под Санкт-Петербургом купит турецкий фонд Can Holding, напоминает телеканал «360».
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