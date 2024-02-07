СМИ: Немецкая SAP закроет доступ к облачным сервисам для россиян

По данным издания, компания разослала клиентам соответствующие сообщения. Отмечается, что САП СНГ получила уведомление от материнской компании о грядущих изменениях «в связи с необходимостью выполнения обязательных ограничений».

«Компания просит пользователей до указанной даты выгрузить данные из облака SAP, чтобы избежать их потери», — отмечается в материале.

Кроме того, немецкая компания заявила о готовности незамедлительно провести переговоры о досрочном прекращении договора на услуги облачных сервисов.

SAP ушла с российского рынка после начала специальной военной операции, напоминает Ura.ru. Организация перестала заключать контракты на продажу продуктов и услуг в РФ. Кроме того, компания прекратила поддержку попавших под санкции США и Евросоюза клиентов. Позже организация сообщила российским клиентам, что отключит их от поддержки софта до 31 декабря 2023 года.

