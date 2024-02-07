СМИ: Немецкая SAP закроет доступ к облачным сервисам для россиян
Крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса немецкая компания SAP с 20 марта прекратит доступ российских клиентов к своим облачным услугам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо «дочки» организации САП СНГ.
По данным издания, компания разослала клиентам соответствующие сообщения. Отмечается, что САП СНГ получила уведомление от материнской компании о грядущих изменениях «в связи с необходимостью выполнения обязательных ограничений».
«Компания просит пользователей до указанной даты выгрузить данные из облака SAP, чтобы избежать их потери», — отмечается в материале.
Кроме того, немецкая компания заявила о готовности незамедлительно провести переговоры о досрочном прекращении договора на услуги облачных сервисов.
SAP ушла с российского рынка после начала специальной военной операции, напоминает Ura.ru. Организация перестала заключать контракты на продажу продуктов и услуг в РФ. Кроме того, компания прекратила поддержку попавших под санкции США и Евросоюза клиентов. Позже организация сообщила российским клиентам, что отключит их от поддержки софта до 31 декабря 2023 года.
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