Binance прекратит любые рублевые операции с 31 января

Binance призвала всех пользователей биржи конвертировать имеющиеся на счетах рубли в другие доступные активы, обменять их на криптовалюту, либо вывести с площадки через партнеров.

В первый день февраля все оставшиеся на балансах рубли будут автоматически конвертированы в стейблкоины FDUSD по текущему курсу.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость биткоина вырастет до рекордных 70 тысяч долларов.

