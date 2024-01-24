Binance прекратит любые рублевые операции с 31 января
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance прекратит любые операции в российских рублях с 31 января. говорится в заявлении на официальном сайте торговой площадки.
Binance призвала всех пользователей биржи конвертировать имеющиеся на счетах рубли в другие доступные активы, обменять их на криптовалюту, либо вывести с площадки через партнеров.
В первый день февраля все оставшиеся на балансах рубли будут автоматически конвертированы в стейблкоины FDUSD по текущему курсу.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость биткоина вырастет до рекордных 70 тысяч долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru