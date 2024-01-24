Binance прекратит любые рублевые операции с 31 января

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance прекратит любые операции в российских рублях с 31 января. говорится в заявлении на официальном сайте торговой площадки.

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Binance призвала всех пользователей биржи конвертировать имеющиеся на счетах рубли в другие доступные активы, обменять их на криптовалюту, либо вывести с площадки через партнеров.

В первый день февраля все оставшиеся на балансах рубли будут автоматически конвертированы в стейблкоины FDUSD по текущему курсу.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость биткоина вырастет до рекордных 70 тысяч долларов.

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ФОТО: vk.com/binance
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