СМИ назвали сроки возобновления работы Reebok в России
Американская компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok возобновит работу в России после 15 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в настоящее время продолжается процесс передачи российского бизнеса марки турецкому холдингу FLO Retailing, который приобрел российское подразделение сети в мае.
Reebok входил в структуры немецкой Adidas AG. В марте компания сообщила о временном уходе с российского рынка, приостановив продажи онлайн и в розничных магазинах, напоминает Ura.ru.
Затем более 100 магазинов в России купил турецкий холдинг FLO Retailing, развивающий такие бренды, как U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, пишут «Известия».
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