СМИ назвали сроки возобновления работы Reebok в России

По данным канала, в настоящее время продолжается процесс передачи российского бизнеса марки турецкому холдингу FLO Retailing, который приобрел российское подразделение сети в мае.

Reebok входил в структуры немецкой Adidas AG. В марте компания сообщила о временном уходе с российского рынка, приостановив продажи онлайн и в розничных магазинах, напоминает Ura.ru.

Затем более 100 магазинов в России купил турецкий холдинг FLO Retailing, развивающий такие бренды, как U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, пишут «Известия».

