СМИ назвали сроки возобновления работы Reebok в России

Американская компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok возобновит работу в России после 15 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Владелец Reebook купит люксовый бренд Ted Baker

По данным канала, в настоящее время продолжается процесс передачи российского бизнеса марки турецкому холдингу FLO Retailing, который приобрел российское подразделение сети в мае.

Reebok входил в структуры немецкой Adidas AG. В марте компания сообщила о временном уходе с российского рынка, приостановив продажи онлайн и в розничных магазинах, напоминает Ura.ru.

Затем более 100 магазинов в России купил турецкий холдинг FLO Retailing, развивающий такие бренды, как U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесРоссияМагазины
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры