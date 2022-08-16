Владелец Reebook купит люксовый бренд Ted Baker

Владелец Reebook (конгломерат Authentic Brands Group) купит люксовый бренд Ted Baker (Великобритания). Об этом сообщает «Интерфакс».

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Цена сделки составит за 211 млн фунтов стерлингов ($254 млн).

В американский конгломерат Authentic Brands Group помимо Reebok входят Forever 21 и Juicy Couture.

Ранее Ted Baker отклонила ряд предложений по покупке от инвесткомпании Sycamore Partners.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАПродажа
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