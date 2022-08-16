Владелец Reebook купит люксовый бренд Ted Baker
16 августа 202219:51
Владелец Reebook (конгломерат Authentic Brands Group) купит люксовый бренд Ted Baker (Великобритания). Об этом сообщает «Интерфакс».
Цена сделки составит за 211 млн фунтов стерлингов ($254 млн).
В американский конгломерат Authentic Brands Group помимо Reebok входят Forever 21 и Juicy Couture.
Ранее Ted Baker отклонила ряд предложений по покупке от инвесткомпании Sycamore Partners.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+23 909 / сут.
Умерли
383 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+20 583 / сут.
- Владелец Reebook купит люксовый бренд Ted Baker
- Rutube заблокировал возможность скачивания приложения на iOS для всех стран, кроме РФ
- Постпред в Вене: РФ не считает угрозой возвращение иранской нефти на рынок
- Главред «Московского комсомольца» опроверг сообщения об обыске в редакции
- Шольц заявил о невозможности нормализовать отношения с Россией в обозримом будущем
- Порошенко заявил о закупке «крутых» беспилотников для ВСУ
- Шойгу заявил, что спецоперация на Украине развеяла миф о «супероружии» Запада
- Фонд «Дом Роналда Макдоналда» объявил, что остаётся в России
- Украина получила от Италии льготный кредит на 200 млн евро
- Мантуров допустил замену второго пилота в самолёте на виртуального
16 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru