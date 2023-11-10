СМИ: На Украине число долларовых миллиардеров за год сократилось до двух

Эксперты провели исследование и проанализировали операционные и финансовые итоги бизнесов, при этом учитывались военные риски, реальные потери активов, динамика выручки и долга. Кроме того, посредством консультаций инвестиционных банкиров был учтен рыночный коэффициент для оценки деятельности в разрезе индустрий.

Годом ранее на Украине насчитывалось девять долларовых миллиардеров, пишет RT. По данным исследования, сейчас в списке остались лишь Ринат Ахметов с состоянием в $6,59 млрд, который потерял 43% стоимости активов за год, а также Виктор Пинчук с $1,72 млрд, потери которого составили 34%.

При этом в число богатейших людей на Украине вошли Петр и Алексей Порошенко ($954 млн), Галина и Александр Гареги ($907 млн), Влад Яценко ($894 млн), Алексей Шевченко ($865 млн). Кроме того, одними из самых богатых украинцев стали Максим Литвин с $865 млн, Вадим Новинский ($852 млн), Игорь Коломойский ($632 млн), Андрей Веревский ($567 млн).

