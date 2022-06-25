СМИ: Microsoft расформировала российское подразделение Xbox
Компания Microsoft уволила всех сотрудников подразделения Xbox в России. Об этом сообщает портал GameMAG со ссылкой на источники.
«Российское подразделение Xbox было расформировано в рамках инициативы по сокращению присутствия Microsoft в России», — отмечает издание.
Ожидается, что американская корпорация опубликует официальное заявление 30 июня.
Кроме того, источники указывают, что ближайшие релизы для Xbox Series X, Xbox Series S и компьютеров получат локализации на русский язык, однако в дальнейшем проекты могут остаться без перевода: предполагается, что Microsoft откажется от продаж игр и приставок в РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 154 / сут.
Умерли
381 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 225 / сут.
- Россиянам напомнили о возможности вдвое увеличить выплату к страховой пенсии
- Глава ВОЗ раскритиковал решение Верховного суда США об отмене прав на аборты
- МВФ спрогнозировал замедление экономики США в 2023 и 2024 годах
- СМИ: Microsoft расформировала российское подразделение Xbox
- Король Иордании выступил за создание ближневосточного аналога НАТО
- Путин поздравил выпускников с окончанием учебы
- Российский посол заявил об отсутствии диалога с Канадой по турбинам для «Северного потока»
- Захарова заявила, что Россия никому не угрожала ядерным оружием
- Минобороны: Российские войска блокировали Лисичанск с юга
- Глава Минобороны Украины заявил о получении оружия, меняющего картину боя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru