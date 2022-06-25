СМИ: Microsoft расформировала российское подразделение Xbox

Компания Microsoft уволила всех сотрудников подразделения Xbox в России. Об этом сообщает портал GameMAG со ссылкой на источники.

Microsoft свернет свой бизнес в России

«Российское подразделение Xbox было расформировано в рамках инициативы по сокращению присутствия Microsoft в России», — отмечает издание.

Ожидается, что американская корпорация опубликует официальное заявление 30 июня.

Кроме того, источники указывают, что ближайшие релизы для Xbox Series X, Xbox Series S и компьютеров получат локализации на русский язык, однако в дальнейшем проекты могут остаться без перевода: предполагается, что Microsoft откажется от продаж игр и приставок в РФ.

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