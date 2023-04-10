СМИ: Microsoft перестала ремонтировать приставки Xbox в России
Компания Microsoft решила остановить гарантийное обслуживание всех игровых приставок Xbox в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на техническую поддержку американской корпорации.
В компании заявили, что останавливают гарантийное обслуживание «из-за текущей ситуации». Мера касается и тех консолей, которые ввезли в Россию официально.
Владельцам приставок посоветовали обращаться в магазин, где приобреталось устройство. Продавцы выразили готовность отремонтировать консоли.
Проблемы с гарантийным обслуживанием подтвердили пользователи устройств и ритейлеры.
Россияне стали меньше интересоваться игровыми консолями. Сильнее всего за год снизилось число покупок PlayStation 5 - на 60%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru