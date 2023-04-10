СМИ: Microsoft перестала ремонтировать приставки Xbox в России

В компании заявили, что останавливают гарантийное обслуживание «из-за текущей ситуации». Мера касается и тех консолей, которые ввезли в Россию официально.

Владельцам приставок посоветовали обращаться в магазин, где приобреталось устройство. Продавцы выразили готовность отремонтировать консоли.

Проблемы с гарантийным обслуживанием подтвердили пользователи устройств и ритейлеры.

Россияне стали меньше интересоваться игровыми консолями. Сильнее всего за год снизилось число покупок PlayStation 5 - на 60%, передает «Радиоточка НСН».

