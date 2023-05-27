СМИ: Microsoft лишила Ozon доступа к ряду своих сервисов
Компания Microsoft 25 мая закрыла для сотрудников интернет-магазина Ozon доступ к своим сервисам (Outlook, Teams, Word, Excel и другим). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, отключение может быть связано с тем, что маркетплейс использовал закупленные «обходным путем» лицензии. Как указал источник, компании пришлось перейти на бесплатные аналоги программ.
«В основном вся проблема сейчас крутится вокруг почты, на которой хранилась почти вся информация. Все сломалось, и починить это нельзя, только перенести на локальные серверы, чем программисты сейчас и заняты», — отметил собеседник газеты.
Компания Ozon подтвердила данные о проблемах с доступом к ряду сервисов Microsoft. При этом представитель маркетплейса подчеркнул, что доступ к ключевым программам уже восстановлен, и инцидент не оказал значительного влияния на работу сотрудников. Ситуация не коснулась сервисов и коммуникаций для покупателей, продавцов и партнеров. В компании также подчеркнули, что приобретали лицензии на софт у официального дистрибутора. Ozon разбирается в причинах произошедшего.
Ранее СМИ сообщили, что Microsoft предложила продлить лицензии на программное обеспечение для тысячи российских компаний, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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