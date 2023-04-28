Microsoft отказалась от поддержки Windows 10

В сообщении говорится, что поддержка операционной системы завершится 14 октября 2025 года, текущая версия 22H2 будет последней.

Также в компании отметили, что до указанной даты будут ежемесячно выходить обновления безопасности.

Ранее президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания намерена продолжить сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется, сообщает RT.

