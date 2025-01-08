Более 700 сотрудников McDonald's присоединились к иску о домогательствах
Бывшие и нынешние сотрудники McDonald's присоединились к коллективному иску против сети ресторанов, сообщает «РЕН ТВ».
Американскую корпорацию обвинили более 700 работников 19 лет и моложе. В исках фигурируют более 450 ресторанов. По словам истцов, за время работы в заведениях общественного питания они подвергались дискриминации и домогательствам. Многие из работников стали жертвами гомофобии и расизма.
Юристы будут добиваться для своих клиентов компенсации за моральный и физический ущерб.
Ранее McDonald’s изменил рецепт «Биг Мака», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru