Более 700 сотрудников McDonald's присоединились к иску о домогательствах

Бывшие и нынешние сотрудники McDonald's присоединились к коллективному иску против сети ресторанов, сообщает «РЕН ТВ».

Американскую корпорацию обвинили более 700 работников 19 лет и моложе. В исках фигурируют более 450 ресторанов. По словам истцов, за время работы в заведениях общественного питания они подвергались дискриминации и домогательствам. Многие из работников стали жертвами гомофобии и расизма.

Юристы будут добиваться для своих клиентов компенсации за моральный и физический ущерб.

Ранее McDonald’s изменил рецепт «Биг Мака», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

