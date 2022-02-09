СМИ: Mastercard изменит тарифы за переводы по номеру телефона
Платежная система Mastercard снизит комиссии за денежные переводы между физическими лицами в рамках платформы Mastercard Transfer Hub. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным агентства, изменения вступят в силу с 23 апреля и коснутся переводов, привязанных к номеру телефона или аккаунту в социальных сетях. Отмечается, что комиссия за осуществление операции составит 0%, если банк отправителя не подключен к Mastercard Transfer Hub, 0,2% — если не подключен банк получателя, 0,015% — если к сервису не подключены оба банка.
Кредитные организации уведомили о новых условиях переводов в январе, отмечает РИА ФАН. Ранее у Mastercard не было сниженных или нулевых комиссий по таким операциям, изменения планируется внести для конкурирования с международной платежной системы с российской Системой быстрых платежей, пишет Ura.ru.
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