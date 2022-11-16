СМИ: Маск выдвинул ультиматум сотрудникам Twitter

НСН – «Кривая линия» Социальный проект собирает все больше обращений россиян Только в ноябре редакция получила около 30 жалоб Полиция в Москве попытались закрыть дело об избиении взрослыми подростков на детской площадке Банк «Открытие» отказывается вернуть деньги клиенту за навязанную страховку Обратиться в «Кривую линию» можно на NSN.FM