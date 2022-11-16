СМИ: Маск выдвинул ультиматум сотрудникам Twitter

Сотрудникам Twitter предложили «интенсивно» работать или уволиться, пишет Washington Post.

Маск: Соцсеть Twitter должна стать нейтральной

Издание ссылается на электронное письмо владельца соцсети Илона Маска, в котором он предлагает определиться и либо остаться в компании, либо получить трёхмесячное выходное пособие.

«Только исключительная продуктивность будет проходным баллом... Те, кто пишут отличный код, составят большинство нашей команды и окажут величайшее влияние на проект», - заключил миллиардер.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники заявила, что компания Twitter увольняет подрядчиков, в том числе занимающихся модерацией контента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:УвольнениеСоцсетьTwitterИлон Маск
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