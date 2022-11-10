Маск: Соцсеть Twitter должна стать нейтральной

«Очевидно, что Twitter не может быть просто продолжением меня, потому что в противном случае, если кто-то не согласен со мной, он будет отодвинут в сторону. Так что Twitter должен быть нейтральным как платформа», – заявил бизнесмен.

Он признал, что сам не является полностью нейтральным человеком, однако собирается поощрять различные взгляды в Twitter.

Ранее Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным. Он намерен упразднить «пожизненную» блокировку аккаунтов пользователей и уже распустил совет директоров компании.

