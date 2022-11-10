Маск: Соцсеть Twitter должна стать нейтральной

Социальная сеть Twitter должна стать нейтральной платформой, которая не будет отражать позицию своего владельца, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление миллиардера Илона Маска, который ее приобрел.

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«Очевидно, что Twitter не может быть просто продолжением меня, потому что в противном случае, если кто-то не согласен со мной, он будет отодвинут в сторону. Так что Twitter должен быть нейтральным как платформа», – заявил бизнесмен.

Он признал, что сам не является полностью нейтральным человеком, однако собирается поощрять различные взгляды в Twitter.

Ранее Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным. Он намерен упразднить «пожизненную» блокировку аккаунтов пользователей и уже распустил совет директоров компании.

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ТЕГИ:Илон МаскСоцсетиTwitter
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