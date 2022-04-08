ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту

Центральный банк объявил о смягчении финансовых ограничений, банкам будет разрешено продавать наличную валюту. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно сообщению, возможность продавать валюту у банков появится с 18 апреля. Отмечается, что продавать можно будет валюту, которая поступила в банки после 9 апреля.

