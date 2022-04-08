ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту
8 апреля 202222:21
Центральный банк объявил о смягчении финансовых ограничений, банкам будет разрешено продавать наличную валюту. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Согласно сообщению, возможность продавать валюту у банков появится с 18 апреля. Отмечается, что продавать можно будет валюту, которая поступила в банки после 9 апреля.
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8 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru