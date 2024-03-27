СМИ: «Крокус Сити Холл» находился в залоге у Газпромбанка

МИД России призвал россиян тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу

Соцфонд назначил 32 пенсии по случаю потери кормильца родственникам жертв теракта в «Крокусе»

Двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» во время поездок в Стамбул проживали в одном и том же отеле

В России хотят ограничить до трех количество детей, которых можно взять под опеку

Выбор Айи Накамуры в качестве артистки, которая выступит на открытии Олимпиады в Париже, вызвал «ярость» во Франции