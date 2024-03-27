СМИ: «Крокус Сити Холл» находился в залоге у Газпромбанка
Концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где произошел теракт, был в залоге у Газпромбанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Отмечается, что здание № 20 на Международной улице (площадь — более 38 тысяч кв. м), принадлежащее одной из структур Crocus Group предпринимателя Араза Агаларова «Крокус Интернэшнл», было заложено по ипотечному договору от ноября прошлого года. Обременение на объект действует до 24 декабря 2032 года. При этом РБК отмечает, что соглашение перезаключалось ранее, а в залог банку строение попало в результате переуступки в декабре 2022-го.
Crocus Group и Газпромбанк не предоставили комментариев по ситуации.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, перед концертом группы «Пикник» в здание вошли вооруженные люди, которые открыли стрельбу по посетителям, а также устроили пожар. В результате ЧП погибли 139 человек, более 180 пострадали, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в «Крокусе»
- Бородин: Началась процедура признания Аллы Пугачевой иноагентом
- В Подмосковье столкнулись грузовик и семь легковушек
- СМИ: В Израиле заявили, что Газу возглавят местные альтернативные власти
- СМИ: Москвич пережил клиническую смерть, попытавшись открыть посудомойку
- Предложение певице Айе Накамуре выступить на Олимпиаде вызвало скандал во Франции
- СМИ: «Крокус Сити Холл» находился в залоге у Газпромбанка
- Роспатент отказал в правах автору пермской инсталляции «Счастье не за горами»
- СМИ: В России предложили запустить проект по производству 550 отечественных фильмов
- Погиб глава организации, участники которой спасли сотню людей в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru