Юрист: Математика грабежа и логистические капканы маркетплейсов

Манящая скидка в 30–40% на маркетплейсе — это математика грабежа и инструмент принуждения продавцов, маскирующий грабительские комиссии и аппетиты онлайн-платформ, заявила НСН юрист Екатерина Мельникова, специалист по правовой защите продавцов на маркетплейсах.

По словам юриста, площадки забирают у продавцов до 50% от стоимости товара:

«Онлайн-площадки методично повышают тарифы. Например, Ozon в пятый раз с начала осени «обновляет» комиссии. Каждый раз это повышение “всего на пару процентных пункта”, но если мы откроем реальную unit-экономику продавца на любом крупном маркетплейсе, то увидим картину маслом: итоговая доля, которую площадка откусывает от стоимости товара, достигла шокирующих 40–55%. И это не считая рекламы, прочих дополнительных расходов и в целом себестоимости товара. Вдумайтесь: вы покупаете куртку за 5000 рублей. Вы думаете, что платите бренду за ткань, пошив и дизайн? Нет. Около 2350 рублей из этой суммы забирает себе посредник – цифровая платформа», - утверждает юрист.

При этом, маркетплейсы фактически принуждают продавцов участвовать в распродажах за свой счет, утверждает Мельникова:

«Механика, которую используют лидеры онлайн-торговли, проста и жестока: либо селлер скидывает столько, сколько площадка считает оптимальным (не учитывая его бизнес-расходы при этом), либо – в случае отказа – пессимизируют его товары в выдаче — то есть, по сути, скрывают от глаз покупателя в поиске или выкидывают из рекламных блоков», - рассказала Мельникова.

Юридически это называется навязыванием невыгодных условий договора. «Площадки говорят: «Мы компенсируем вам скидку баллами!». Звучит красиво? Но это фикция. Эти баллы — суррогат, фантики. Их нельзя вывести в рубли, ими нельзя заплатить зарплату швее или оплатить налоги. Их можно потратить только на... услуги самого маркетплейса. Это классическая схема замкнутого круга: платформа заставляет вас снизить цену, «компенсирует» это виртуальной валютой и тут же забирает эту валюту обратно за свои подорожавшие услуги. При этом тарифы повышаются, и за этим приходится поднимать цену, чтобы не продавать в убыток. Это не партнерство, это финансовая кабала», - утверждает Екатерина Мельникова.

А чтобы продавец не сбежал, применяют логистический капкан.

«Если покупатель вернул товар, который продавец отправлял со своего склада, этот товар не едет обратно к владельцу. Он насильно отправляется на склад маркетплейса для перепродажи. Что это значит на практике? Продавец теряет контроль над товаром и начинает платить платформе еще и за хранение. А за любые ошибки — пересорт или недовложение — с предпринимателей дерут огромные штрафы, достигающие тысяч рублей за единицу», - пояснила Мельникова.

По ее словам, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже обратила внимание на беспредел площадок и потребовала прекратить навязывание невыгодных условий и сделать участие в акциях добровольным до конца февраля 2026 года. Но пока юристы пишут предписания, гиганты тянут время, а за их банкет платит малый бизнес.

