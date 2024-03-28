СМИ: Иностранные компании потеряли $107 млрд из-за ухода из России

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Honor, Xiaomi, Samsung и другие популярные бренды электроники возобновили в России официальную рекламную деятельность после ее приостановки в 2022 году.

Как только компания Apple сможет вернуться на российский рынок, все остальные популярные бренды электроники последуют ее примеру, терять российского покупателя не хочет никто. Об этом «Радиоточке НСН» заявил блогер Wylsacom (Валентин Петухов).

