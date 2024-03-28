СМИ: Иностранные компании потеряли $107 млрд из-за ухода из России

Иностранные компании потеряли 107 млрд долларов из-за ухода из России, подсчитали аналитики Reuters.

Отмечается, что с августа 2023 года потери иностранного бизнеса выросли почти на треть, то есть еще плюс 30 млрд долларов. В основном убытки связаны с упущенными доходами, уверены эксперты.

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Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Honor, Xiaomi, Samsung и другие популярные бренды электроники возобновили в России официальную рекламную деятельность после ее приостановки в 2022 году.

Как только компания Apple сможет вернуться на российский рынок, все остальные популярные бренды электроники последуют ее примеру, терять российского покупателя не хочет никто. Об этом «Радиоточке НСН» заявил блогер Wylsacom (Валентин Петухов).

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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