Минпромторг подготовил предложения по возвращению в страну западных компаний

Он отказался предоставить детальные комментарии, напомнив, что «все базовые установки» уже были озвучены ранее президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным и первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

«Мы просто будем их исполнять и всё, возможно, детализируя», - резюмировал Осьмаков в кулуарах форума-выставки «Госзаказ».

Ранее Мишустин заявил, что решение о возвращении в Россию ушедших иностранных компаний будет принимать специальная комиссия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».