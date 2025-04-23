Минпромторг подготовил предложения по возвращению в страну западных компаний
Минпромторгом РФ были подготовлены предложения по критериям возвращения в страну западного бизнеса. Об этом ТАСС заявил замглавы министерства Василий Осьмаков.
Он отказался предоставить детальные комментарии, напомнив, что «все базовые установки» уже были озвучены ранее президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным и первым вице-премьером Денисом Мантуровым.
«Мы просто будем их исполнять и всё, возможно, детализируя», - резюмировал Осьмаков в кулуарах форума-выставки «Госзаказ».
Ранее Мишустин заявил, что решение о возвращении в Россию ушедших иностранных компаний будет принимать специальная комиссия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Майор ВВС США: Кеннеди убили из-за связи с советской шпионкой
- Минпромторг подготовил предложения по возвращению в страну западных компаний
- СМИ: Жительницу Уфы и ее дочь госпитализировали из-за коктейля с антисептиком
- Путин потребовал активнее использовать преимущества ИИ на фронте
- Группа Cure выпустит альбом ремиксов «Mixes of a Lost World»
- В Русском музее откроется выставка «Русские императорские сервизы»
- СМИ: Вашингтон возмущен отказом Киева признать Крым российским
- Деми Мур стала самой красивой женщиной года по версии People
- Таможня задержала водителя со 153 пистолетами в Верхнем Ларсе
- Глава СВР назвал отвратительным запрет для чиновников ЕС на визит в Москву 9 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru