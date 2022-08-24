СМИ: IKEA планирует вернуться в Россию

Собеседник агентства утверждает, что ретейлер планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет «после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления».

«Магазины IKEA до возвращения будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег», - добавил источник.

Ранее глава комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова заявила, что на предприятии IKEA в Тихвине работают порядка 1000 человек, из них 500 будут уволены по соглашению сторон.

