СМИ: Huawei может уйти с российского рынка

По данным издания, китайская компания прекратила прямые поставки техники в РФ. Huawei не поставляет планшеты, ноутбуки, телевизоры; весной компания перестала продавать базовые станции для сотовой связи. Тем не менее PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в РФ Мария Кривцова заявила, что у нее «нет информации» об остановке поставок и планах производителя уйти с российского рынка.

О возможном уходе Huawei свидетельствует также объявление о сдаче в аренду столичного офиса компании, появившееся на сервисе «Циан», пишет Газета.ру. Помещение освободится с 1 февраля 2023 года, стоимость аренды составит около 8 млн рублей в месяц.

По данным источников, Huawei перевезла сотрудников в Казахстан и Узбекистан и прекратила набор в РФ. При этом компания набирает работников в Алма-Ате и Ташкенте.

Эксперты отмечают, что в случае ухода Huawei продукцию бренда смогут ввозить в Россию с помощью серых схем, параллельного импорта, а также через дистрибуторов, закупающих технику у посредников в Китае.

