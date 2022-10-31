СМИ: Huawei может уйти с российского рынка
Производитель электроники Huawei может окончательно уйти из России. Об этом пишут Известия со ссылкой на источники.
По данным издания, китайская компания прекратила прямые поставки техники в РФ. Huawei не поставляет планшеты, ноутбуки, телевизоры; весной компания перестала продавать базовые станции для сотовой связи. Тем не менее PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в РФ Мария Кривцова заявила, что у нее «нет информации» об остановке поставок и планах производителя уйти с российского рынка.
О возможном уходе Huawei свидетельствует также объявление о сдаче в аренду столичного офиса компании, появившееся на сервисе «Циан», пишет Газета.ру. Помещение освободится с 1 февраля 2023 года, стоимость аренды составит около 8 млн рублей в месяц.
По данным источников, Huawei перевезла сотрудников в Казахстан и Узбекистан и прекратила набор в РФ. При этом компания набирает работников в Алма-Ате и Ташкенте.
Эксперты отмечают, что в случае ухода Huawei продукцию бренда смогут ввозить в Россию с помощью серых схем, параллельного импорта, а также через дистрибуторов, закупающих технику у посредников в Китае.
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