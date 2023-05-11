СМИ: Греф останется главой Сбербанка еще на четыре года

Глава Сбербанка Герман Греф может остаться на посту руководителя финансовой организации еще на четыре года. Об этом сообщает Frank Media, ссылаясь на источники.

Греф опасается, что Россия может не попасть в клуб держав в области ИИ

По данным издания, смена директора банка не обсуждается. Ожидается, что Сбербанк сконцентрируется на развитии технологий искусственного интеллекта, и в этом случае «Греф остается».

Герман Греф возглавляет Сбербанк с 2007 года, полномочия руководителя организации продлевались в 2019 году.

Ранее стало известно, что в первом квартале года Сбербанк получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. По словам Грефа, в марте банк выдал максимальный объем розничных кредитов и нарастил портфель кредитов корпоративным клиентам, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Герман ГрефСбербанк

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